Valute / UPST
UPST: Upstart Holdings Inc
67.89 USD 0.16 (0.24%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UPST ha avuto una variazione del -0.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 67.11 e ad un massimo di 71.38.
Segui le dinamiche di Upstart Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
UPST News
Intervallo Giornaliero
67.11 71.38
Intervallo Annuale
31.41 96.43
- Chiusura Precedente
- 68.05
- Apertura
- 68.41
- Bid
- 67.89
- Ask
- 68.19
- Minimo
- 67.11
- Massimo
- 71.38
- Volume
- 19.038 K
- Variazione giornaliera
- -0.24%
- Variazione Mensile
- -1.74%
- Variazione Semestrale
- 49.31%
- Variazione Annuale
- 68.59%
20 settembre, sabato