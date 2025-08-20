Moedas / UPST
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
UPST: Upstart Holdings Inc
69.38 USD 1.26 (1.85%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UPST para hoje mudou para 1.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 67.12 e o mais alto foi 69.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Upstart Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UPST Notícias
- 2 No-Brainer Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $1,000 and Hold for Decades
- INTU vs. UPST: Which AI-Driven Fintech Stock Offers Better Upside Now?
- Upstart Holdings, Inc. (UPST) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Where Will Upstart Be in 5 Years?
- Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Stock Will Beat Opendoor Technologies over the Next 3 Years
- Upstart Holdings, Inc. (UPST) Gains As Market Dips: What You Should Know
- 'DEFCON 3,' Says Lawrence McDonald: Warns Return Of Student Loans Could Spark Subprime Meltdown - Navient (NASDAQ:NAVI), SLM (NASDAQ:SLM)
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Intuit's AI Push Boosts Growth: Can TurboTax and QuickBooks Lead?
- Why Upstart Stock Lost 10% in August
- Is Upstart Stock a Millionaire Maker?
- Prediction: Upstart Will Triple by 2030. Here's the Key Catalyst..
- Upstart May Be A Future Victim Of AI - Downgrade To Sell (NASDAQ:UPST)
- Upstart's AI Underwriting Edge: Can It Keep Driving Loan Growth?
- Is UPST Stock a Buy, Hold, or Sell After Its 43.7% Three-Month Rally?
- It's Not Just AI -- The 100 P/E For SoFi Is Also A Bubble (Rating Downgrade) (NASDAQ:SOFI)
- Investors Heavily Search Upstart Holdings, Inc. (UPST): Here is What You Need to Know
- Will Pagaya's AI-Driven Model Support Its Growth Momentum?
- Upstart's Business Grew 154% Year Over Year, So Why Is the Stock Down?
- 3 Brilliant Fintech Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Why Upstart Rallied Today
- My 5 Favorite Stocks to Buy Right Now
- What Upstart's Earnings Say About the Health of Its Business
- SoFi's Growth Momentum in 2025 Boosts Investor Confidence
Faixa diária
67.12 69.69
Faixa anual
31.41 96.43
- Fechamento anterior
- 68.12
- Open
- 69.00
- Bid
- 69.38
- Ask
- 69.68
- Low
- 67.12
- High
- 69.69
- Volume
- 6.025 K
- Mudança diária
- 1.85%
- Mudança mensal
- 0.42%
- Mudança de 6 meses
- 52.58%
- Mudança anual
- 72.29%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh