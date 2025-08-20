货币 / UPST
UPST: Upstart Holdings Inc
68.64 USD 1.47 (2.19%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UPST汇率已更改2.19%。当日，交易品种以低点66.73和高点69.07进行交易。
关注Upstart Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UPST新闻
- 2 No-Brainer Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $1,000 and Hold for Decades
- INTU vs. UPST: Which AI-Driven Fintech Stock Offers Better Upside Now?
- Upstart Holdings, Inc. (UPST) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Where Will Upstart Be in 5 Years?
- Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Stock Will Beat Opendoor Technologies over the Next 3 Years
- Upstart Holdings, Inc. (UPST) Gains As Market Dips: What You Should Know
- 'DEFCON 3,' Says Lawrence McDonald: Warns Return Of Student Loans Could Spark Subprime Meltdown - Navient (NASDAQ:NAVI), SLM (NASDAQ:SLM)
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Intuit's AI Push Boosts Growth: Can TurboTax and QuickBooks Lead?
- Why Upstart Stock Lost 10% in August
- Is Upstart Stock a Millionaire Maker?
- Prediction: Upstart Will Triple by 2030. Here's the Key Catalyst..
- Upstart May Be A Future Victim Of AI - Downgrade To Sell (NASDAQ:UPST)
- Upstart's AI Underwriting Edge: Can It Keep Driving Loan Growth?
- Is UPST Stock a Buy, Hold, or Sell After Its 43.7% Three-Month Rally?
- It's Not Just AI -- The 100 P/E For SoFi Is Also A Bubble (Rating Downgrade) (NASDAQ:SOFI)
- Investors Heavily Search Upstart Holdings, Inc. (UPST): Here is What You Need to Know
- Will Pagaya's AI-Driven Model Support Its Growth Momentum?
- Upstart's Business Grew 154% Year Over Year, So Why Is the Stock Down?
- 3 Brilliant Fintech Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Why Upstart Rallied Today
- My 5 Favorite Stocks to Buy Right Now
- What Upstart's Earnings Say About the Health of Its Business
- SoFi's Growth Momentum in 2025 Boosts Investor Confidence
日范围
66.73 69.07
年范围
31.41 96.43
- 前一天收盘价
- 67.17
- 开盘价
- 67.52
- 卖价
- 68.64
- 买价
- 68.94
- 最低价
- 66.73
- 最高价
- 69.07
- 交易量
- 6.840 K
- 日变化
- 2.19%
- 月变化
- -0.65%
- 6个月变化
- 50.96%
- 年变化
- 70.45%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值