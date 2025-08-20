CotizacionesSecciones
UPST: Upstart Holdings Inc

68.12 USD 0.95 (1.41%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de UPST de hoy ha cambiado un 1.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 65.40, mientras que el máximo ha alcanzado 70.16.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Upstart Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
65.40 70.16
Rango anual
31.41 96.43
Cierres anteriores
67.17
Open
67.52
Bid
68.12
Ask
68.42
Low
65.40
High
70.16
Volumen
26.153 K
Cambio diario
1.41%
Cambio mensual
-1.40%
Cambio a 6 meses
49.81%
Cambio anual
69.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B