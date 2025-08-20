Divisas / UPST
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UPST: Upstart Holdings Inc
68.12 USD 0.95 (1.41%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UPST de hoy ha cambiado un 1.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 65.40, mientras que el máximo ha alcanzado 70.16.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Upstart Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UPST News
- 2 No-Brainer Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $1,000 and Hold for Decades
- INTU vs. UPST: Which AI-Driven Fintech Stock Offers Better Upside Now?
- Upstart Holdings, Inc. (UPST) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Where Will Upstart Be in 5 Years?
- Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Stock Will Beat Opendoor Technologies over the Next 3 Years
- Upstart Holdings, Inc. (UPST) Gains As Market Dips: What You Should Know
- 'DEFCON 3,' Says Lawrence McDonald: Warns Return Of Student Loans Could Spark Subprime Meltdown - Navient (NASDAQ:NAVI), SLM (NASDAQ:SLM)
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Intuit's AI Push Boosts Growth: Can TurboTax and QuickBooks Lead?
- Why Upstart Stock Lost 10% in August
- Is Upstart Stock a Millionaire Maker?
- Prediction: Upstart Will Triple by 2030. Here's the Key Catalyst..
- Upstart May Be A Future Victim Of AI - Downgrade To Sell (NASDAQ:UPST)
- Upstart's AI Underwriting Edge: Can It Keep Driving Loan Growth?
- Is UPST Stock a Buy, Hold, or Sell After Its 43.7% Three-Month Rally?
- It's Not Just AI -- The 100 P/E For SoFi Is Also A Bubble (Rating Downgrade) (NASDAQ:SOFI)
- Investors Heavily Search Upstart Holdings, Inc. (UPST): Here is What You Need to Know
- Will Pagaya's AI-Driven Model Support Its Growth Momentum?
- Upstart's Business Grew 154% Year Over Year, So Why Is the Stock Down?
- 3 Brilliant Fintech Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Why Upstart Rallied Today
- My 5 Favorite Stocks to Buy Right Now
- What Upstart's Earnings Say About the Health of Its Business
- SoFi's Growth Momentum in 2025 Boosts Investor Confidence
Rango diario
65.40 70.16
Rango anual
31.41 96.43
- Cierres anteriores
- 67.17
- Open
- 67.52
- Bid
- 68.12
- Ask
- 68.42
- Low
- 65.40
- High
- 70.16
- Volumen
- 26.153 K
- Cambio diario
- 1.41%
- Cambio mensual
- -1.40%
- Cambio a 6 meses
- 49.81%
- Cambio anual
- 69.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B