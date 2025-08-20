通貨 / UPST
UPST: Upstart Holdings Inc
68.05 USD 0.07 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UPSTの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり67.12の安値と70.43の高値で取引されました。
Upstart Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
67.12 70.43
1年のレンジ
31.41 96.43
- 以前の終値
- 68.12
- 始値
- 69.00
- 買値
- 68.05
- 買値
- 68.35
- 安値
- 67.12
- 高値
- 70.43
- 出来高
- 17.047 K
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- -1.51%
- 6ヶ月の変化
- 49.66%
- 1年の変化
- 68.98%
