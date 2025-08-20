クォートセクション
通貨 / UPST
株に戻る

UPST: Upstart Holdings Inc

68.05 USD 0.07 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UPSTの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり67.12の安値と70.43の高値で取引されました。

Upstart Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UPST News

1日のレンジ
67.12 70.43
1年のレンジ
31.41 96.43
以前の終値
68.12
始値
69.00
買値
68.05
買値
68.35
安値
67.12
高値
70.43
出来高
17.047 K
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
-1.51%
6ヶ月の変化
49.66%
1年の変化
68.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K