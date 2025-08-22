통화 / UPST
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
UPST: Upstart Holdings Inc
67.89 USD 0.16 (0.24%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UPST 환율이 오늘 -0.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 67.11이고 고가는 71.38이었습니다.
Upstart Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UPST News
- 2 No-Brainer Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy Right Now
- SOFI, COIN, UPST, HOOD, AFRM: Mizuho Sees New Fintech Leaders after Fed Rate Cut - TipRanks.com
- 2 No-Brainer Artificial Intelligence (AI) Stocks to Buy With $1,000 and Hold for Decades
- INTU vs. UPST: Which AI-Driven Fintech Stock Offers Better Upside Now?
- Upstart Holdings, Inc. (UPST) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Where Will Upstart Be in 5 Years?
- Prediction: This Artificial Intelligence (AI) Stock Will Beat Opendoor Technologies over the Next 3 Years
- Upstart Holdings, Inc. (UPST) Gains As Market Dips: What You Should Know
- 'DEFCON 3,' Says Lawrence McDonald: Warns Return Of Student Loans Could Spark Subprime Meltdown - Navient (NASDAQ:NAVI), SLM (NASDAQ:SLM)
- Oracle and Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Intuit's AI Push Boosts Growth: Can TurboTax and QuickBooks Lead?
- Why Upstart Stock Lost 10% in August
- Is Upstart Stock a Millionaire Maker?
- Prediction: Upstart Will Triple by 2030. Here's the Key Catalyst..
- Upstart May Be A Future Victim Of AI - Downgrade To Sell (NASDAQ:UPST)
- Upstart's AI Underwriting Edge: Can It Keep Driving Loan Growth?
- Is UPST Stock a Buy, Hold, or Sell After Its 43.7% Three-Month Rally?
- It's Not Just AI -- The 100 P/E For SoFi Is Also A Bubble (Rating Downgrade) (NASDAQ:SOFI)
- Investors Heavily Search Upstart Holdings, Inc. (UPST): Here is What You Need to Know
- Will Pagaya's AI-Driven Model Support Its Growth Momentum?
- Upstart's Business Grew 154% Year Over Year, So Why Is the Stock Down?
- 3 Brilliant Fintech Stocks to Buy Now and Hold for the Long Term
- Why Upstart Rallied Today
- My 5 Favorite Stocks to Buy Right Now
일일 변동 비율
67.11 71.38
년간 변동
31.41 96.43
- 이전 종가
- 68.05
- 시가
- 68.41
- Bid
- 67.89
- Ask
- 68.19
- 저가
- 67.11
- 고가
- 71.38
- 볼륨
- 19.038 K
- 일일 변동
- -0.24%
- 월 변동
- -1.74%
- 6개월 변동
- 49.31%
- 년간 변동율
- 68.59%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K