UPST: Upstart Holdings Inc

68.05 USD 0.07 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UPST hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.12 bis zu einem Hoch von 70.43 gehandelt.

Verfolgen Sie die Upstart Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
67.12 70.43
Jahresspanne
31.41 96.43
Vorheriger Schlusskurs
68.12
Eröffnung
69.00
Bid
68.05
Ask
68.35
Tief
67.12
Hoch
70.43
Volumen
17.047 K
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
-1.51%
6-Monatsänderung
49.66%
Jahresänderung
68.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K