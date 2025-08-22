Währungen / UPST
UPST: Upstart Holdings Inc
68.05 USD 0.07 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UPST hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 67.12 bis zu einem Hoch von 70.43 gehandelt.
Verfolgen Sie die Upstart Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UPST News
Tagesspanne
67.12 70.43
Jahresspanne
31.41 96.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 68.12
- Eröffnung
- 69.00
- Bid
- 68.05
- Ask
- 68.35
- Tief
- 67.12
- Hoch
- 70.43
- Volumen
- 17.047 K
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- -1.51%
- 6-Monatsänderung
- 49.66%
- Jahresänderung
- 68.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K