UNH: UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)

336.64 USD 1.87 (0.56%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UNH fiyatı bugün 0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 333.84 ve Yüksek fiyatı olarak 340.95 aralığında işlem gördü.

UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
333.84 340.95
Yıllık aralık
234.60 630.73
Önceki kapanış
334.77
Açılış
336.50
Satış
336.64
Alış
336.94
Düşük
333.84
Yüksek
340.95
Hacim
15.063 K
Günlük değişim
0.56%
Aylık değişim
9.19%
6 aylık değişim
-35.76%
Yıllık değişim
-42.53%
21 Eylül, Pazar