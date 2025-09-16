Dövizler / UNH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UNH: UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)
336.64 USD 1.87 (0.56%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UNH fiyatı bugün 0.56% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 333.84 ve Yüksek fiyatı olarak 340.95 aralığında işlem gördü.
UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNH haberleri
- Luigi Mangione’s lawyers urge judge to block death penalty over insurance CEO’s murder
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- UnitedHealth: This Rally Is Lacking Substance; Sell Now (NYSE:UNH)
- UBS, Medicare Advantage değişiklikleri arasında UnitedHealth hissesi için Al notunu korudu
- UnitedHealth stock holds Buy rating at UBS amid Medicare Advantage changes
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Harvard grad who claimed to predict Buffett’s investments indicted for Ponzi fraud
- Is Trending Stock UnitedHealth Group Incorporated (UNH) a Buy Now?
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- You Don't Need To Follow The AI Crowd For Investment Success
- Stock Market News for Sep 17, 2025
- RBC Capital, Twilio hissesi için Düşük Performans notunu 75 dolar hedefle korudu
- RBC Capital maintains Twilio stock rating at Underperform with $75 target
- UnitedHealth Group (UNH) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- OppFi and UnitedHealth have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Molina Healthcare hisseleri, Cantor’un Nötr derecelendirmesini korumasıyla istikrarlı seyrediyor
- Cantor Fitzgerald, UnitedHealth’ın Ağırlık Üstü notunu yineledi
- Cantor Fitzgerald, 2026 Pazar belirsizliği ortasında Tenet Healthcare hisse senedi notunu yineledi
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- UnitedHealth stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Cantor Fitzgerald, Elevance Health için Ağırlık Üstü notunu yineledi
Günlük aralık
333.84 340.95
Yıllık aralık
234.60 630.73
- Önceki kapanış
- 334.77
- Açılış
- 336.50
- Satış
- 336.64
- Alış
- 336.94
- Düşük
- 333.84
- Yüksek
- 340.95
- Hacim
- 15.063 K
- Günlük değişim
- 0.56%
- Aylık değişim
- 9.19%
- 6 aylık değişim
- -35.76%
- Yıllık değişim
- -42.53%
21 Eylül, Pazar