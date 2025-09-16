Währungen / UNH
UNH: UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)
334.77 USD 6.83 (2.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UNH hat sich für heute um -2.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 334.12 bis zu einem Hoch von 344.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
334.12 344.91
Jahresspanne
234.60 630.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 341.60
- Eröffnung
- 343.57
- Bid
- 334.77
- Ask
- 335.07
- Tief
- 334.12
- Hoch
- 344.91
- Volumen
- 18.893 K
- Tagesänderung
- -2.00%
- Monatsänderung
- 8.59%
- 6-Monatsänderung
- -36.11%
- Jahresänderung
- -42.85%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K