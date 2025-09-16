통화 / UNH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
UNH: UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)
336.64 USD 1.87 (0.56%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UNH 환율이 오늘 0.56%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 333.84이고 고가는 340.95이었습니다.
UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNH News
- UnitedHealth: This Rally Is Lacking Substance; Sell Now (NYSE:UNH)
- 유나이티드헬스그룹, Medicare Advantage 변화 속 UBS ’매수’ 등급 유지
- UnitedHealth stock holds Buy rating at UBS amid Medicare Advantage changes
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Harvard grad who claimed to predict Buffett’s investments indicted for Ponzi fraud
- Is Trending Stock UnitedHealth Group Incorporated (UNH) a Buy Now?
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- You Don't Need To Follow The AI Crowd For Investment Success
- Stock Market News for Sep 17, 2025
- 트윌리오, RBC Capital, "시장수익률 하회" 등급 유지
- RBC Capital maintains Twilio stock rating at Underperform with $75 target
- Sight Sciences OMNI 시스템, 녹내장 치료에 긍정적 결과 보여
- UnitedHealth Group (UNH) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- OppFi and UnitedHealth have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- 테넷 헬스케어, Cantor Fitzgerald, ’비중확대’ 등급 유지
- 유나이티드헬스그룹, 캔터 "중립" 유지…주가 보합세
- 유나이티드헬스그룹, Cantor Fitzgerald ’비중확대’ 등급 유지
- 테넷 헬스케어, Cantor Fitzgerald, 2026년 시장 불확실성 속 투자의견 유지
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- UnitedHealth stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
일일 변동 비율
333.84 340.95
년간 변동
234.60 630.73
- 이전 종가
- 334.77
- 시가
- 336.50
- Bid
- 336.64
- Ask
- 336.94
- 저가
- 333.84
- 고가
- 340.95
- 볼륨
- 15.063 K
- 일일 변동
- 0.56%
- 월 변동
- 9.19%
- 6개월 변동
- -35.76%
- 년간 변동율
- -42.53%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K