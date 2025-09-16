Valute / UNH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
UNH: UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)
336.64 USD 1.87 (0.56%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio UNH ha avuto una variazione del 0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 333.84 e ad un massimo di 340.95.
Segui le dinamiche di UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNH News
- Luigi Mangione’s lawyers urge judge to block death penalty over insurance CEO’s murder
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 21
- UnitedHealth: This Rally Is Lacking Substance; Sell Now (NYSE:UNH)
- UnitedHealth mantiene rating Buy da UBS nonostante i cambiamenti nel Medicare Advantage
- UnitedHealth stock holds Buy rating at UBS amid Medicare Advantage changes
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Harvard grad who claimed to predict Buffett’s investments indicted for Ponzi fraud
- Is Trending Stock UnitedHealth Group Incorporated (UNH) a Buy Now?
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- You Don't Need To Follow The AI Crowd For Investment Success
- Stock Market News for Sep 17, 2025
- RBC Capital mantiene il rating di Twilio a Underperform con target di $75
- RBC Capital maintains Twilio stock rating at Underperform with $75 target
- Scopri le migliori azioni di qualità selezionate da Warren Buffett in 2 minuti!
- UnitedHealth Group (UNH) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Borsa Usa in ribasso, mercati attendono Fed su tassi e valutano dati commercio
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- OppFi and UnitedHealth have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Il titolo Molina Healthcare resta stabile mentre Cantor mantiene rating Neutral
- Cantor Fitzgerald conferma il rating su Tenet Healthcare tra le incertezze del Marketplace 2026
- Cantor Fitzgerald conferma il rating Overweight per le azioni UnitedHealth
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
Intervallo Giornaliero
333.84 340.95
Intervallo Annuale
234.60 630.73
- Chiusura Precedente
- 334.77
- Apertura
- 336.50
- Bid
- 336.64
- Ask
- 336.94
- Minimo
- 333.84
- Massimo
- 340.95
- Volume
- 15.063 K
- Variazione giornaliera
- 0.56%
- Variazione Mensile
- 9.19%
- Variazione Semestrale
- -35.76%
- Variazione Annuale
- -42.53%
20 settembre, sabato