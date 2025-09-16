QuotazioniSezioni
UNH
UNH: UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)

336.64 USD 1.87 (0.56%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UNH ha avuto una variazione del 0.56% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 333.84 e ad un massimo di 340.95.

Segui le dinamiche di UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
333.84 340.95
Intervallo Annuale
234.60 630.73
Chiusura Precedente
334.77
Apertura
336.50
Bid
336.64
Ask
336.94
Minimo
333.84
Massimo
340.95
Volume
15.063 K
Variazione giornaliera
0.56%
Variazione Mensile
9.19%
Variazione Semestrale
-35.76%
Variazione Annuale
-42.53%
