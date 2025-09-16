通貨 / UNH
UNH: UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)
334.77 USD 6.83 (2.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UNHの今日の為替レートは、-2.00%変化しました。日中、通貨は1あたり334.12の安値と344.91の高値で取引されました。
UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
UNH News
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.27%
- Harvard grad who claimed to predict Buffett’s investments indicted for Ponzi fraud
- Is Trending Stock UnitedHealth Group Incorporated (UNH) a Buy Now?
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- You Don't Need To Follow The AI Crowd For Investment Success
- Stock Market News for Sep 17, 2025
- RBCキャピタル、Twilioの格付けを「アンダーパフォーム」に維持、目標価格75ドル
- RBC Capital maintains Twilio stock rating at Underperform with $75 target
- サイト・サイエンシズのOMNIシステム、緑内障治療で優れた結果を示す
- UnitedHealth Group (UNH) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- OppFi and UnitedHealth have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- モリーナ・ヘルスケア株、キャンターがニュートラル評価を維持し安定推移
- ユナイテッドヘルスの株式評価、カンター・フィッツジェラルドがオーバーウェイトを再確認
- キャンター・フィッツジェラルド、2026年マーケットプレイス不確実性の中でテネット・ヘルスケアの評価を維持
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- UnitedHealth stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- キャンター・フィッツジェラルド、エレバンス・ヘルスの「オーバーウェイト」評価を維持
- キャンター・フィッツジェラルド、シグナ株の「オーバーウェイト」評価を維持
1日のレンジ
334.12 344.91
1年のレンジ
234.60 630.73
- 以前の終値
- 341.60
- 始値
- 343.57
- 買値
- 334.77
- 買値
- 335.07
- 安値
- 334.12
- 高値
- 344.91
- 出来高
- 18.893 K
- 1日の変化
- -2.00%
- 1ヶ月の変化
- 8.59%
- 6ヶ月の変化
- -36.11%
- 1年の変化
- -42.85%
