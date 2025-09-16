クォートセクション
通貨 / UNH
株に戻る

UNH: UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)

334.77 USD 6.83 (2.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UNHの今日の為替レートは、-2.00%変化しました。日中、通貨は1あたり334.12の安値と344.91の高値で取引されました。

UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UNH News

1日のレンジ
334.12 344.91
1年のレンジ
234.60 630.73
以前の終値
341.60
始値
343.57
買値
334.77
買値
335.07
安値
334.12
高値
344.91
出来高
18.893 K
1日の変化
-2.00%
1ヶ月の変化
8.59%
6ヶ月の変化
-36.11%
1年の変化
-42.85%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K