UNH: UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)

339.76 USD 8.18 (2.35%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UNH за сегодня изменился на -2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 338.32, а максимальная — 349.03.

Следите за динамикой UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
338.32 349.03
Годовой диапазон
234.60 630.73
Предыдущее закрытие
347.94
Open
348.15
Bid
339.76
Ask
340.06
Low
338.32
High
349.03
Объем
20.805 K
Дневное изменение
-2.35%
Месячное изменение
10.20%
6-месячное изменение
-35.16%
Годовое изменение
-42.00%
