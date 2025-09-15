Валюты / UNH
UNH: UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)
339.76 USD 8.18 (2.35%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UNH за сегодня изменился на -2.35%. При этом минимальная цена на торгах достигала 338.32, а максимальная — 349.03.
Следите за динамикой UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
338.32 349.03
Годовой диапазон
234.60 630.73
- Предыдущее закрытие
- 347.94
- Open
- 348.15
- Bid
- 339.76
- Ask
- 340.06
- Low
- 338.32
- High
- 349.03
- Объем
- 20.805 K
- Дневное изменение
- -2.35%
- Месячное изменение
- 10.20%
- 6-месячное изменение
- -35.16%
- Годовое изменение
- -42.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.