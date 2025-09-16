Devises / UNH
UNH: UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)
336.64 USD 1.87 (0.56%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UNH a changé de 0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 333.84 et à un maximum de 340.95.
Suivez la dynamique UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
333.84 340.95
Range Annuel
234.60 630.73
- Clôture Précédente
- 334.77
- Ouverture
- 336.50
- Bid
- 336.64
- Ask
- 336.94
- Plus Bas
- 333.84
- Plus Haut
- 340.95
- Volume
- 15.063 K
- Changement quotidien
- 0.56%
- Changement Mensuel
- 9.19%
- Changement à 6 Mois
- -35.76%
- Changement Annuel
- -42.53%
20 septembre, samedi