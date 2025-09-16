Divisas / UNH
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UNH: UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)
341.60 USD 1.84 (0.54%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UNH de hoy ha cambiado un 0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 337.69, mientras que el máximo ha alcanzado 343.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNH News
- Inflation Expectations, Tech Valuations, Healthcare Opportunities
- You Don't Need To Follow The AI Crowd For Investment Success
- Stock Market News for Sep 17, 2025
- RBC Capital mantiene la calificación de Twilio en Infraponderar con objetivo de 75 dólares
- RBC Capital maintains Twilio stock rating at Underperform with $75 target
- UnitedHealth Group (UNH) Suffers a Larger Drop Than the General Market: Key Insights
- Wall Street cierra en rojo, pendiente de la reunión de la Reserva Federal
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.27%
- Las bolsas de valores de Estados Unidos cerraron con caídas; el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.27%
- Oracle and Tesla Lead Tuesday’s Market Cap Stock Movers
- Wall Street abre mixto y casi plano con todas las miradas puestas en TikTok y la Fed
- OppFi and UnitedHealth have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- Cantor Fitzgerald reitera calificación para acciones de Tenet Healthcare ante incertidumbre del Marketplace 2026
- Las acciones de Molina Healthcare se mantienen estables mientras Cantor mantiene calificación Neutral
- Acciones de Molina Healthcare estables mientras Cantor mantiene calificación Neutral
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de Sobreponderación para UnitedHealth
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de acciones de Tenet Healthcare ante incertidumbre del Marketplace 2026
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de Sobreponderación para acciones de UnitedHealth
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de Tenet Healthcare ante incertidumbre del Marketplace 2026
- Molina Healthcare stock holds steady as Cantor maintains Neutral rating
- Tenet Healthcare stock rating reiterated by Cantor Fitzgerald amid 2026 Marketplace uncertainty
- UnitedHealth stock rating reiterated at Overweight by Cantor Fitzgerald
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de Sobreponderación para acciones de Elevance
- Cantor Fitzgerald reitera calificación de Sobreponderación para acciones de Elevance
Rango diario
337.69 343.00
Rango anual
234.60 630.73
- Cierres anteriores
- 339.76
- Open
- 337.69
- Bid
- 341.60
- Ask
- 341.90
- Low
- 337.69
- High
- 343.00
- Volumen
- 13.494 K
- Cambio diario
- 0.54%
- Cambio mensual
- 10.80%
- Cambio a 6 meses
- -34.81%
- Cambio anual
- -41.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B