CotizacionesSecciones
Divisas / UNH
Volver a Acciones

UNH: UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)

341.60 USD 1.84 (0.54%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de UNH de hoy ha cambiado un 0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 337.69, mientras que el máximo ha alcanzado 343.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UNH News

Rango diario
337.69 343.00
Rango anual
234.60 630.73
Cierres anteriores
339.76
Open
337.69
Bid
341.60
Ask
341.90
Low
337.69
High
343.00
Volumen
13.494 K
Cambio diario
0.54%
Cambio mensual
10.80%
Cambio a 6 meses
-34.81%
Cambio anual
-41.69%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B