FiyatlarBölümler
Dövizler / UNF
Geri dön - Hisse senetleri

UNF: Unifirst Corporation

168.32 USD 2.42 (1.42%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UNF fiyatı bugün -1.42% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 167.49 ve Yüksek fiyatı olarak 173.22 aralığında işlem gördü.

Unifirst Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UNF haberleri

Günlük aralık
167.49 173.22
Yıllık aralık
156.34 243.71
Önceki kapanış
170.74
Açılış
173.22
Satış
168.32
Alış
168.62
Düşük
167.49
Yüksek
173.22
Hacim
101
Günlük değişim
-1.42%
Aylık değişim
-4.88%
6 aylık değişim
-3.10%
Yıllık değişim
-14.79%
21 Eylül, Pazar