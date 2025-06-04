KurseKategorien
UNF: Unifirst Corporation

170.74 USD 1.21 (0.71%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UNF hat sich für heute um 0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 168.83 bis zu einem Hoch von 171.72 gehandelt.

Verfolgen Sie die Unifirst Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
168.83 171.72
Jahresspanne
156.34 243.71
Vorheriger Schlusskurs
169.53
Eröffnung
171.24
Bid
170.74
Ask
171.04
Tief
168.83
Hoch
171.72
Volumen
248
Tagesänderung
0.71%
Monatsänderung
-3.51%
6-Monatsänderung
-1.71%
Jahresänderung
-13.57%
