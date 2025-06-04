Währungen / UNF
UNF: Unifirst Corporation
170.74 USD 1.21 (0.71%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UNF hat sich für heute um 0.71% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 168.83 bis zu einem Hoch von 171.72 gehandelt.
Verfolgen Sie die Unifirst Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
UNF News
- Are Investors Undervaluing Unifirst (UNF) Right Now?
- UniFirst secures $300 million revolving credit facility with option to increase
- UniFirst declares quarterly dividends of $0.35 and $0.28 per share
- J.P. Morgan upgrades Cintas, cuts UniFirst and Vestis on weak outlooks
- UniFirst Corporation Just Went On Sale (NYSE:UNF)
- UniFirst: End-Market Weakness Is Transitional, Initiate With Buy Rating (NYSE:UNF)
- UniFirst stock price target lowered to $194 by UBS on slower growth
- Can UniFirst Rise Above Doubts After Mixed Q3 Results? - UniFirst (NYSE:UNF)
- UniFirst Corporation (UNF) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- US Stocks Mixed; UniFirst Shares Fall After Q3 Results - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Earnings call transcript: Unifirst beats EPS forecast in Q3 2025
- UniFirst beats earnings expectations, shares rise slightly
- Unifirst earnings beat by $0.07, revenue fell short of estimates
- Unifirst, Franklin Covey set to report earnings Wednesday
- UniFirst: How To Earn $500 A Month Ahead Of Q3 Earnings - UniFirst (NYSE:UNF)
- Cintas: Beautiful And Boring But Trading At A Premium (NASDAQ:CTAS)
- UniFirst Gears Up For Q3 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts - UniFirst (NYSE:UNF)
- Wall Street Week Ahead
- Payrolls And Job Openings In Focus, With Constellation Brands Set To Report Earnings
- Touchstone Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (TSFAX)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- UniFirst: From A Missed Deal To A Missed Opportunity (NYSE:UNF)
- UniFirst Corporation Plans to Announce Third Quarter Results on July 2, 2025
- Cintas stock soars to all-time high of $228.25
Tagesspanne
168.83 171.72
Jahresspanne
156.34 243.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 169.53
- Eröffnung
- 171.24
- Bid
- 170.74
- Ask
- 171.04
- Tief
- 168.83
- Hoch
- 171.72
- Volumen
- 248
- Tagesänderung
- 0.71%
- Monatsänderung
- -3.51%
- 6-Monatsänderung
- -1.71%
- Jahresänderung
- -13.57%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K