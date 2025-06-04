Валюты / UNF
UNF: Unifirst Corporation
171.09 USD 0.57 (0.33%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UNF за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 170.53, а максимальная — 172.68.
Следите за динамикой Unifirst Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
170.53 172.68
Годовой диапазон
156.34 243.71
- Предыдущее закрытие
- 171.66
- Open
- 172.68
- Bid
- 171.09
- Ask
- 171.39
- Low
- 170.53
- High
- 172.68
- Объем
- 102
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- -3.31%
- 6-месячное изменение
- -1.51%
- Годовое изменение
- -13.39%
