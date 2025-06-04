CotationsSections
UNF: Unifirst Corporation

168.32 USD 2.42 (1.42%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UNF a changé de -1.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 167.49 et à un maximum de 173.22.

Suivez la dynamique Unifirst Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
167.49 173.22
Range Annuel
156.34 243.71
Clôture Précédente
170.74
Ouverture
173.22
Bid
168.32
Ask
168.62
Plus Bas
167.49
Plus Haut
173.22
Volume
101
Changement quotidien
-1.42%
Changement Mensuel
-4.88%
Changement à 6 Mois
-3.10%
Changement Annuel
-14.79%
