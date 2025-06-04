Devises / UNF
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UNF: Unifirst Corporation
168.32 USD 2.42 (1.42%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UNF a changé de -1.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 167.49 et à un maximum de 173.22.
Suivez la dynamique Unifirst Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UNF Nouvelles
- Are Investors Undervaluing Unifirst (UNF) Right Now?
- UniFirst secures $300 million revolving credit facility with option to increase
- UniFirst declares quarterly dividends of $0.35 and $0.28 per share
- J.P. Morgan upgrades Cintas, cuts UniFirst and Vestis on weak outlooks
- UniFirst Corporation Just Went On Sale (NYSE:UNF)
- UniFirst: End-Market Weakness Is Transitional, Initiate With Buy Rating (NYSE:UNF)
- UniFirst stock price target lowered to $194 by UBS on slower growth
- Can UniFirst Rise Above Doubts After Mixed Q3 Results? - UniFirst (NYSE:UNF)
- UniFirst Corporation (UNF) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- US Stocks Mixed; UniFirst Shares Fall After Q3 Results - BioNexus Gene Lab (NASDAQ:BGLC), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- Earnings call transcript: Unifirst beats EPS forecast in Q3 2025
- UniFirst beats earnings expectations, shares rise slightly
- Unifirst earnings beat by $0.07, revenue fell short of estimates
- Unifirst, Franklin Covey set to report earnings Wednesday
- UniFirst: How To Earn $500 A Month Ahead Of Q3 Earnings - UniFirst (NYSE:UNF)
- Cintas: Beautiful And Boring But Trading At A Premium (NASDAQ:CTAS)
- UniFirst Gears Up For Q3 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street's Most Accurate Analysts - UniFirst (NYSE:UNF)
- Wall Street Week Ahead
- Payrolls And Job Openings In Focus, With Constellation Brands Set To Report Earnings
- Touchstone Small Cap Fund Q1 2025 Commentary (TSFAX)
- AMG River Road Small Cap Value Fund Q1 2025 Commentary
- UniFirst: From A Missed Deal To A Missed Opportunity (NYSE:UNF)
- UniFirst Corporation Plans to Announce Third Quarter Results on July 2, 2025
- Cintas stock soars to all-time high of $228.25
Range quotidien
167.49 173.22
Range Annuel
156.34 243.71
- Clôture Précédente
- 170.74
- Ouverture
- 173.22
- Bid
- 168.32
- Ask
- 168.62
- Plus Bas
- 167.49
- Plus Haut
- 173.22
- Volume
- 101
- Changement quotidien
- -1.42%
- Changement Mensuel
- -4.88%
- Changement à 6 Mois
- -3.10%
- Changement Annuel
- -14.79%
20 septembre, samedi