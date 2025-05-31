FiyatlarBölümler
Dövizler / UMAC
UMAC: Unusual Machines Inc

13.12 USD 2.05 (18.52%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UMAC fiyatı bugün 18.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.09 ve Yüksek fiyatı olarak 13.13 aralığında işlem gördü.

Unusual Machines Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
11.09 13.13
Yıllık aralık
1.28 23.62
Önceki kapanış
11.07
Açılış
11.09
Satış
13.12
Alış
13.42
Düşük
11.09
Yüksek
13.13
Hacim
9.224 K
Günlük değişim
18.52%
Aylık değişim
42.61%
6 aylık değişim
108.25%
Yıllık değişim
741.03%
