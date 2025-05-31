Dövizler / UMAC
UMAC: Unusual Machines Inc
13.12 USD 2.05 (18.52%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UMAC fiyatı bugün 18.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.09 ve Yüksek fiyatı olarak 13.13 aralığında işlem gördü.
Unusual Machines Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
11.09 13.13
Yıllık aralık
1.28 23.62
- Önceki kapanış
- 11.07
- Açılış
- 11.09
- Satış
- 13.12
- Alış
- 13.42
- Düşük
- 11.09
- Yüksek
- 13.13
- Hacim
- 9.224 K
- Günlük değişim
- 18.52%
- Aylık değişim
- 42.61%
- 6 aylık değişim
- 108.25%
- Yıllık değişim
- 741.03%
21 Eylül, Pazar