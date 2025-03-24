Divisas / UMAC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
UMAC: Unusual Machines Inc
11.35 USD 0.29 (2.49%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UMAC de hoy ha cambiado un -2.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.11, mientras que el máximo ha alcanzado 11.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Unusual Machines Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UMAC News
- LightPath Technologies asegura pedido de $22.1 millones para sistemas IR
- LightPath asegura inversión de $8 millones de líderes de la industria de drones
- Donald Trump Jr.’s new career: Advising companies
- Safe Pro Group signs MOUs with drone firms to advance AI technology
- Safe Pro Group closes $8 million private placement with strategic investors
- Needham initiates Unusual Machines stock with Buy rating on drone demand
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Unusual Machines Q2 2025 sees revenue growth but EPS miss
- UMAC Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- LiveRamp (RAMP) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Top Drone Tech Stocks to Add to Your Portfolio for Strong Returns
- STN vs. UMAC: Which Infrastructure Innovator Has More Upside?
- Trump Jr.-Backed GrabAGun Stock (PEW) Tumbles on NYSE Debut - TipRanks.com
- Unusual Machines stock tumbles after $48.5M offering at discounted price
- After-hours movers: Levi, Red Cat, Unusual Machines and more
- Drone stocks soar as Pentagon fast-tracks unmanned aircraft production
- Unusual Machines grants equity awards to executives under incentive plan
- Unusual Machines: High Risk, But Momentum Could Drive Further Upside (NYSE:UMAC)
- Unusual Machines: Vast Opportunity Awaits, But Status Quo Necessitates Caution (NYSE:UMAC)
- InvestingPro’s December overvaluation alert proves accurate as UMAC drops 46%
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Unusual Machines Q4 Preview: Too Volatile For Me (NYSE:UMAC)
Rango diario
11.11 11.90
Rango anual
1.28 23.62
- Cierres anteriores
- 11.64
- Open
- 11.31
- Bid
- 11.35
- Ask
- 11.65
- Low
- 11.11
- High
- 11.90
- Volumen
- 6.356 K
- Cambio diario
- -2.49%
- Cambio mensual
- 23.37%
- Cambio a 6 meses
- 80.16%
- Cambio anual
- 627.56%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B