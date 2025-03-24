通貨 / UMAC
UMAC: Unusual Machines Inc
11.07 USD 0.28 (2.47%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UMACの今日の為替レートは、-2.47%変化しました。日中、通貨は1あたり10.91の安値と11.50の高値で取引されました。
Unusual Machines Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
UMAC News
- ドローン業界リーダーからLightPathが8百万ドルの投資を獲得
- Donald Trump Jr.’s new career: Advising companies
- Safe Pro Group signs MOUs with drone firms to advance AI technology
- Safe Pro Group closes $8 million private placement with strategic investors
- Needham initiates Unusual Machines stock with Buy rating on drone demand
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Unusual Machines Q2 2025 sees revenue growth but EPS miss
- UMAC Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- LiveRamp (RAMP) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Top Drone Tech Stocks to Add to Your Portfolio for Strong Returns
- STN vs. UMAC: Which Infrastructure Innovator Has More Upside?
- Trump Jr.-Backed GrabAGun Stock (PEW) Tumbles on NYSE Debut - TipRanks.com
- Unusual Machines stock tumbles after $48.5M offering at discounted price
- After-hours movers: Levi, Red Cat, Unusual Machines and more
- Drone stocks soar as Pentagon fast-tracks unmanned aircraft production
- Unusual Machines grants equity awards to executives under incentive plan
- Unusual Machines: High Risk, But Momentum Could Drive Further Upside (NYSE:UMAC)
- Unusual Machines: Vast Opportunity Awaits, But Status Quo Necessitates Caution (NYSE:UMAC)
- InvestingPro’s December overvaluation alert proves accurate as UMAC drops 46%
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Unusual Machines Q4 Preview: Too Volatile For Me (NYSE:UMAC)
1日のレンジ
10.91 11.50
1年のレンジ
1.28 23.62
- 以前の終値
- 11.35
- 始値
- 11.50
- 買値
- 11.07
- 買値
- 11.37
- 安値
- 10.91
- 高値
- 11.50
- 出来高
- 3.563 K
- 1日の変化
- -2.47%
- 1ヶ月の変化
- 20.33%
- 6ヶ月の変化
- 75.71%
- 1年の変化
- 609.62%
