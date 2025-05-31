CotationsSections
Devises / UMAC
Retour à Actions

UMAC: Unusual Machines Inc

13.12 USD 2.05 (18.52%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de UMAC a changé de 18.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.09 et à un maximum de 13.13.

Suivez la dynamique Unusual Machines Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UMAC Nouvelles

Range quotidien
11.09 13.13
Range Annuel
1.28 23.62
Clôture Précédente
11.07
Ouverture
11.09
Bid
13.12
Ask
13.42
Plus Bas
11.09
Plus Haut
13.13
Volume
9.224 K
Changement quotidien
18.52%
Changement Mensuel
42.61%
Changement à 6 Mois
108.25%
Changement Annuel
741.03%
20 septembre, samedi