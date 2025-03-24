Валюты / UMAC
UMAC: Unusual Machines Inc
11.64 USD 0.69 (6.30%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UMAC за сегодня изменился на 6.30%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.33, а максимальная — 11.69.
Следите за динамикой Unusual Machines Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UMAC
Дневной диапазон
10.33 11.69
Годовой диапазон
1.28 23.62
- Предыдущее закрытие
- 10.95
- Open
- 10.97
- Bid
- 11.64
- Ask
- 11.94
- Low
- 10.33
- High
- 11.69
- Объем
- 4.319 K
- Дневное изменение
- 6.30%
- Месячное изменение
- 26.52%
- 6-месячное изменение
- 84.76%
- Годовое изменение
- 646.15%
