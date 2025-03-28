Währungen / UMAC
UMAC: Unusual Machines Inc
12.49 USD 1.42 (12.83%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UMAC hat sich für heute um 12.83% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.09 bis zu einem Hoch von 12.67 gehandelt.
Verfolgen Sie die Unusual Machines Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UMAC News
- Tesla, AltC Surge Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- LightPath Technologies sichert sich Folgeauftrag über 22,1 Millionen US-Dollar für Infrarotsysteme
- LightPath sichert sich 8-Millionen-Dollar-Investition von führenden Drohnenunternehmen
- Donald Trump Jr.’s new career: Advising companies
- Safe Pro Group signs MOUs with drone firms to advance AI technology
- Safe Pro Group closes $8 million private placement with strategic investors
- Needham initiates Unusual Machines stock with Buy rating on drone demand
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Unusual Machines Q2 2025 sees revenue growth but EPS miss
- UMAC Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- LiveRamp (RAMP) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Top Drone Tech Stocks to Add to Your Portfolio for Strong Returns
- STN vs. UMAC: Which Infrastructure Innovator Has More Upside?
- Trump Jr.-Backed GrabAGun Stock (PEW) Tumbles on NYSE Debut - TipRanks.com
- Unusual Machines stock tumbles after $48.5M offering at discounted price
- After-hours movers: Levi, Red Cat, Unusual Machines and more
- Drone stocks soar as Pentagon fast-tracks unmanned aircraft production
- Unusual Machines grants equity awards to executives under incentive plan
- Unusual Machines: High Risk, But Momentum Could Drive Further Upside (NYSE:UMAC)
- Unusual Machines: Vast Opportunity Awaits, But Status Quo Necessitates Caution (NYSE:UMAC)
- InvestingPro’s December overvaluation alert proves accurate as UMAC drops 46%
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
11.09 12.67
Jahresspanne
1.28 23.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.07
- Eröffnung
- 11.09
- Bid
- 12.49
- Ask
- 12.79
- Tief
- 11.09
- Hoch
- 12.67
- Volumen
- 4.628 K
- Tagesänderung
- 12.83%
- Monatsänderung
- 35.76%
- 6-Monatsänderung
- 98.25%
- Jahresänderung
- 700.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K