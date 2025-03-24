Moedas / UMAC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
UMAC: Unusual Machines Inc
11.15 USD 0.20 (1.76%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UMAC para hoje mudou para -1.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.91 e o mais alto foi 11.50.
Veja a dinâmica do par de moedas Unusual Machines Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UMAC Notícias
- LightPath Technologies garante pedido adicional de US$ 22,1 milhões para sistemas IR
- LightPath garante investimento de US$ 8 milhões de líderes da indústria de drones
- Donald Trump Jr.’s new career: Advising companies
- Safe Pro Group signs MOUs with drone firms to advance AI technology
- Safe Pro Group closes $8 million private placement with strategic investors
- Needham initiates Unusual Machines stock with Buy rating on drone demand
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Unusual Machines Q2 2025 sees revenue growth but EPS miss
- UMAC Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- LiveRamp (RAMP) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Top Drone Tech Stocks to Add to Your Portfolio for Strong Returns
- STN vs. UMAC: Which Infrastructure Innovator Has More Upside?
- Trump Jr.-Backed GrabAGun Stock (PEW) Tumbles on NYSE Debut - TipRanks.com
- Unusual Machines stock tumbles after $48.5M offering at discounted price
- After-hours movers: Levi, Red Cat, Unusual Machines and more
- Drone stocks soar as Pentagon fast-tracks unmanned aircraft production
- Unusual Machines grants equity awards to executives under incentive plan
- Unusual Machines: High Risk, But Momentum Could Drive Further Upside (NYSE:UMAC)
- Unusual Machines: Vast Opportunity Awaits, But Status Quo Necessitates Caution (NYSE:UMAC)
- InvestingPro’s December overvaluation alert proves accurate as UMAC drops 46%
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Unusual Machines Q4 Preview: Too Volatile For Me (NYSE:UMAC)
Faixa diária
10.91 11.50
Faixa anual
1.28 23.62
- Fechamento anterior
- 11.35
- Open
- 11.50
- Bid
- 11.15
- Ask
- 11.45
- Low
- 10.91
- High
- 11.50
- Volume
- 3.063 K
- Mudança diária
- -1.76%
- Mudança mensal
- 21.20%
- Mudança de 6 meses
- 76.98%
- Mudança anual
- 614.74%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh