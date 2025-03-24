货币 / UMAC
UMAC: Unusual Machines Inc
11.62 USD 0.02 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UMAC汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点11.11和高点11.90进行交易。
关注Unusual Machines Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UMAC新闻
- LightPath Technologies获得2210万美元红外系统后续订单
- LightPath获得无人机行业领导者800万美元投资
- Donald Trump Jr.’s new career: Advising companies
- Safe Pro Group signs MOUs with drone firms to advance AI technology
- Safe Pro Group closes $8 million private placement with strategic investors
- Needham initiates Unusual Machines stock with Buy rating on drone demand
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Earnings call transcript: Unusual Machines Q2 2025 sees revenue growth but EPS miss
- UMAC Gears Up to Report Q2 Earnings: What's in the Offing?
- Cipher Mining Inc. (CIFR) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- LiveRamp (RAMP) Beats Q1 Earnings and Revenue Estimates
- Top Drone Tech Stocks to Add to Your Portfolio for Strong Returns
- STN vs. UMAC: Which Infrastructure Innovator Has More Upside?
- Trump Jr.-Backed GrabAGun Stock (PEW) Tumbles on NYSE Debut - TipRanks.com
- Unusual Machines stock tumbles after $48.5M offering at discounted price
- After-hours movers: Levi, Red Cat, Unusual Machines and more
- Drone stocks soar as Pentagon fast-tracks unmanned aircraft production
- Unusual Machines grants equity awards to executives under incentive plan
- Unusual Machines: High Risk, But Momentum Could Drive Further Upside (NYSE:UMAC)
- Unusual Machines: Vast Opportunity Awaits, But Status Quo Necessitates Caution (NYSE:UMAC)
- InvestingPro’s December overvaluation alert proves accurate as UMAC drops 46%
- Unusual Machines, Inc. (UMAC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Unusual Machines Q4 Preview: Too Volatile For Me (NYSE:UMAC)
日范围
11.11 11.90
年范围
1.28 23.62
- 前一天收盘价
- 11.64
- 开盘价
- 11.31
- 卖价
- 11.62
- 买价
- 11.92
- 最低价
- 11.11
- 最高价
- 11.90
- 交易量
- 5.861 K
- 日变化
- -0.17%
- 月变化
- 26.30%
- 6个月变化
- 84.44%
- 年变化
- 644.87%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值