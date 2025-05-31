시세섹션
통화 / UMAC
주식로 돌아가기

UMAC: Unusual Machines Inc

13.12 USD 2.05 (18.52%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

UMAC 환율이 오늘 18.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 11.09이고 고가는 13.13이었습니다.

Unusual Machines Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UMAC News

일일 변동 비율
11.09 13.13
년간 변동
1.28 23.62
이전 종가
11.07
시가
11.09
Bid
13.12
Ask
13.42
저가
11.09
고가
13.13
볼륨
9.224 K
일일 변동
18.52%
월 변동
42.61%
6개월 변동
108.25%
년간 변동율
741.03%
20 9월, 토요일