Dövizler / UBER
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
UBER: Uber Technologies Inc
98.50 USD 3.81 (4.02%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
UBER fiyatı bugün 4.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.95 ve Yüksek fiyatı olarak 98.83 aralığında işlem gördü.
Uber Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UBER haberleri
- Tesla 'Robotaxis' Cleared To Expand Service To Arizona
- The Ultimate Growth Stock to Buy With $1,000 Right Now
- Three Tech Investing Trends to Buy Now
- Uber Eats tests a wild new way to deliver food to customers
- 4 Reasons to Buy Uber Stock Like There's No Tomorrow
- Why an Uber-Sized Gap Should Keep Investors Neutral on Lyft Stock (LYFT) - TipRanks.com
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- Lyft: Waymo Is A Trojan Horse, I'm Out (Rating Downgrade) (NASDAQ:LYFT)
- Uber Has Lyft To Worry About: Maintaining Both With A Buy (NASDAQ:LYFT)
- Designer Brands çeyreklik hisse başına 0,05 dolar temettü açıkladı
- Nvidia Stock (NVDA) Reverses on Possible $500M Investment in British Self-Driving Tech Group Wayve - TipRanks.com
- Uber's CEO thinks robotaxis will displace drivers in 10 to 15 years and create 'a big, big societal question'
- Nvidia explores $500 million investment in UK self-driving startup Wayve
- Where Will Uber Stock Be in 5 Years?
- DoorDash Acquisition Triggers Deliveroo CEO’s Exit - TipRanks.com
- Wall Street Sees Oracle Taking Run At Cloud's 'Big Three' With AI Growth Targets
- Uber CFO Mahendra-Rajah 273 bin dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Uber’in üst düzey yöneticisi 293.562 dolar değerinde hisse sattı
- Uber CFO Mahendra-Rajah sells $273k in shares
- Uber’s west sells shares worth $293,562
- UBER Partners with Flytrex to Launch Drone Food Delivery - TipRanks.com
- Blade, 2025 Ryder Kupası için helikopter hizmeti sağlayacak
- Lyft (NASDAQ:LYFT): Scaling Up, Globally
- Uber Inks Deal on Drone Delivery: Is the Growth Thesis Strengthening?
Günlük aralık
94.95 98.83
Yıllık aralık
59.37 99.70
- Önceki kapanış
- 94.69
- Açılış
- 94.97
- Satış
- 98.50
- Alış
- 98.80
- Düşük
- 94.95
- Yüksek
- 98.83
- Hacim
- 58.609 K
- Günlük değişim
- 4.02%
- Aylık değişim
- 6.67%
- 6 aylık değişim
- 35.67%
- Yıllık değişim
- 30.00%
21 Eylül, Pazar