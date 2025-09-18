FiyatlarBölümler
Dövizler / UBER
UBER: Uber Technologies Inc

98.50 USD 3.81 (4.02%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

UBER fiyatı bugün 4.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.95 ve Yüksek fiyatı olarak 98.83 aralığında işlem gördü.

Uber Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
94.95 98.83
Yıllık aralık
59.37 99.70
Önceki kapanış
94.69
Açılış
94.97
Satış
98.50
Alış
98.80
Düşük
94.95
Yüksek
98.83
Hacim
58.609 K
Günlük değişim
4.02%
Aylık değişim
6.67%
6 aylık değişim
35.67%
Yıllık değişim
30.00%
21 Eylül, Pazar