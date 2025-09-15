货币 / UBER
UBER: Uber Technologies Inc
97.86 USD 0.99 (1.00%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UBER汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点97.02和高点99.70进行交易。
关注Uber Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
UBER新闻
- Waymo to offer autonomous rides in Nashville on Lyft ride-hailing network
- Lyft stock surges on Waymo autonomous ride-hailing partnership
- Tuesday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Tesla (TSLA) Partners with Uber Freight to Push Semi Truck Adoption - TipRanks.com
- 优步CEO科斯罗萨西出售价值2860万美元股票
- Uber CEO Khosrowshahi sells $28.6m in stock
- Paramount任命Scale AI首席财务官Dennis Cinelli为董事会成员
- 优步和Lyft股价下跌，Waymo获准在旧金山国际机场运营
- Uber and Lyft stock falls after Waymo gets green light at SFO
- UBER Stock Hits New 52-Week High: Buy Now or Wait for a Pullback?
- Joby and Uber Take to the Skies
- Is This Top Bill Ackman Stock Still a Buy After Soaring More Than 50% This Year?
- Dow Jones Futures: Nvidia, Shopify, Uber In Buy Zones; Fed Meeting Next
- 标普将Grubhub展望调整为稳定，因其战略转向增长
- Tesla: Is Crossing +$400 Entering The Danger Zone? (Rating Downgrade) (NASDAQ:TSLA)
- 优步股价创历史新高，达97.77美元
- Uber stock hits all-time high, reaching 97.77 USD
- Uber Technologies, Inc. (UBER) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Lyft股票在亚特兰大与May Mobility推出自动驾驶汽车服务
- Cantor Fitzgerald维持Joby Aviation股票中性评级
- Cantor Fitzgerald reiterates Neutral rating on Joby Aviation stock
日范围
97.02 99.70
年范围
59.37 99.70
- 前一天收盘价
- 98.85
- 开盘价
- 99.46
- 卖价
- 97.86
- 买价
- 98.16
- 最低价
- 97.02
- 最高价
- 99.70
- 交易量
- 30.952 K
- 日变化
- -1.00%
- 月变化
- 5.98%
- 6个月变化
- 34.79%
- 年变化
- 29.15%
