UBER: Uber Technologies Inc
92.97 USD 4.89 (5.00%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UBER para hoje mudou para -5.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 92.12 e o mais alto foi 97.24.
Veja a dinâmica do par de moedas Uber Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
UBER Notícias
- Uber invests in Flytrex to launch drone delivery for Uber Eats
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- Is the revamped American Express Platinum card worth the $895 fee? This new perk may seal the deal.
- Ações da Lyft se mantêm estáveis enquanto Bernstein reitera classificação de Market Perform
- Preço-alvo das ações da Lyft elevado para US$ 22 pela Jefferies após parceria com Waymo
- Preço-alvo das ações da Lyft elevado para US$ 14 pelo BofA após parceria com Waymo
- Fed Meeting: Rate-Cut Coming, But Watch Out For These 2 Words (Live Coverage)
- Lyft To Partner With Waymo In Nashville. Uber Stock Slides While Lyft Rallies.
- Futuros de Wall St sobem após Fed cortar juros e sinalizar mais reduções
- Uber Technologies (UBER) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
- Uber Stock: From $20 To $100 In Just Over 5 Years, Next Stop $150 (NYSE:UBER)
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.57%
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Ações da Designer Brands sobem após parceria da DSW com Uber Eats
- Why Shares of Uber Are Falling Today
- Uber, Avago slide while American Express gains among Wednesday’s market cap stock movers
- Waymo to offer autonomous rides in Nashville on Lyft ride-hailing network
- Ações da Lyft disparam 25% com parceria de transporte autônomo da Waymo
Faixa diária
92.12 97.24
Faixa anual
59.37 99.70
- Fechamento anterior
- 97.86
- Open
- 96.06
- Bid
- 92.97
- Ask
- 93.27
- Low
- 92.12
- High
- 97.24
- Volume
- 86.892 K
- Mudança diária
- -5.00%
- Mudança mensal
- 0.68%
- Mudança de 6 meses
- 28.06%
- Mudança anual
- 22.70%
