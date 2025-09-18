Devises / UBER
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UBER: Uber Technologies Inc
98.50 USD 3.81 (4.02%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UBER a changé de 4.02% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.95 et à un maximum de 98.83.
Suivez la dynamique Uber Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UBER Nouvelles
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- Lyft: Waymo Is A Trojan Horse, I'm Out (Rating Downgrade) (NASDAQ:LYFT)
- Uber Has Lyft To Worry About: Maintaining Both With A Buy (NASDAQ:LYFT)
- Nvidia Stock (NVDA) Reverses on Possible $500M Investment in British Self-Driving Tech Group Wayve - TipRanks.com
- Uber's CEO thinks robotaxis will displace drivers in 10 to 15 years and create 'a big, big societal question'
- Nvidia explores $500 million investment in UK self-driving startup Wayve
- Where Will Uber Stock Be in 5 Years?
- DoorDash Acquisition Triggers Deliveroo CEO’s Exit - TipRanks.com
- Wall Street Sees Oracle Taking Run At Cloud's 'Big Three' With AI Growth Targets
- Le directeur financier d’Uber, Mahendra-Rajah, vend des actions pour 273.405€
- Le directeur juridique d’Uber vend des actions d’une valeur de 293.562€
- Uber CFO Mahendra-Rajah sells $273k in shares
- Uber’s west sells shares worth $293,562
- UBER Partners with Flytrex to Launch Drone Food Delivery - TipRanks.com
- Lyft (NASDAQ:LYFT): Scaling Up, Globally
- Uber Inks Deal on Drone Delivery: Is the Growth Thesis Strengthening?
- Uber: Why You Should Ignore The Short-Term Noise (NYSE:UBER)
- Uber invests in Flytrex to launch drone delivery for Uber Eats
- AmEx upgrades Platinum cards with $3,500 annual perks, hikes fee by $200
- Is the revamped American Express Platinum card worth the $895 fee? This new perk may seal the deal.
- Lyft stock holds steady as Bernstein reiterates Market Perform rating
- Jefferies relève l’objectif de cours de Lyft à 22$ grâce au partenariat avec Waymo
- L’objectif de prix de l’action Lyft relevé à 14$ par BofA grâce au partenariat avec Waymo
- Lyft stock price target raised to $14 by BofA on Waymo partnership
Range quotidien
94.95 98.83
Range Annuel
59.37 99.70
- Clôture Précédente
- 94.69
- Ouverture
- 94.97
- Bid
- 98.50
- Ask
- 98.80
- Plus Bas
- 94.95
- Plus Haut
- 98.83
- Volume
- 58.609 K
- Changement quotidien
- 4.02%
- Changement Mensuel
- 6.67%
- Changement à 6 Mois
- 35.67%
- Changement Annuel
- 30.00%
20 septembre, samedi