UBER: Uber Technologies Inc

94.69 USD 1.72 (1.85%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UBERの今日の為替レートは、1.85%変化しました。日中、通貨は1あたり93.21の安値と95.05の高値で取引されました。

Uber Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
93.21 95.05
1年のレンジ
59.37 99.70
以前の終値
92.97
始値
93.91
買値
94.69
買値
94.99
安値
93.21
高値
95.05
出来高
36.022 K
1日の変化
1.85%
1ヶ月の変化
2.54%
6ヶ月の変化
30.43%
1年の変化
24.97%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K