UBER: Uber Technologies Inc
97.86 USD 0.99 (1.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UBER за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.02, а максимальная — 99.70.
Следите за динамикой Uber Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости UBER
Дневной диапазон
97.02 99.70
Годовой диапазон
59.37 99.70
- Предыдущее закрытие
- 98.85
- Open
- 99.46
- Bid
- 97.86
- Ask
- 98.16
- Low
- 97.02
- High
- 99.70
- Объем
- 30.952 K
- Дневное изменение
- -1.00%
- Месячное изменение
- 5.98%
- 6-месячное изменение
- 34.79%
- Годовое изменение
- 29.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.