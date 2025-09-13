КотировкиРазделы
Валюты / UBER
UBER: Uber Technologies Inc

97.86 USD 0.99 (1.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс UBER за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97.02, а максимальная — 99.70.

Следите за динамикой Uber Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
97.02 99.70
Годовой диапазон
59.37 99.70
Предыдущее закрытие
98.85
Open
99.46
Bid
97.86
Ask
98.16
Low
97.02
High
99.70
Объем
30.952 K
Дневное изменение
-1.00%
Месячное изменение
5.98%
6-месячное изменение
34.79%
Годовое изменение
29.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.