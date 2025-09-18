통화 / UBER
UBER: Uber Technologies Inc
98.50 USD 3.81 (4.02%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UBER 환율이 오늘 4.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 94.95이고 고가는 98.83이었습니다.
Uber Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
94.95 98.83
년간 변동
59.37 99.70
- 이전 종가
- 94.69
- 시가
- 94.97
- Bid
- 98.50
- Ask
- 98.80
- 저가
- 94.95
- 고가
- 98.83
- 볼륨
- 58.609 K
- 일일 변동
- 4.02%
- 월 변동
- 6.67%
- 6개월 변동
- 35.67%
- 년간 변동율
- 30.00%
