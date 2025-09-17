KurseKategorien
UBER: Uber Technologies Inc

94.69 USD 1.72 (1.85%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UBER hat sich für heute um 1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.21 bis zu einem Hoch von 95.05 gehandelt.

Verfolgen Sie die Uber Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
93.21 95.05
Jahresspanne
59.37 99.70
Vorheriger Schlusskurs
92.97
Eröffnung
93.91
Bid
94.69
Ask
94.99
Tief
93.21
Hoch
95.05
Volumen
36.022 K
Tagesänderung
1.85%
Monatsänderung
2.54%
6-Monatsänderung
30.43%
Jahresänderung
24.97%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K