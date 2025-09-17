Währungen / UBER
UBER: Uber Technologies Inc
94.69 USD 1.72 (1.85%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UBER hat sich für heute um 1.85% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.21 bis zu einem Hoch von 95.05 gehandelt.
Verfolgen Sie die Uber Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
93.21 95.05
Jahresspanne
59.37 99.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 92.97
- Eröffnung
- 93.91
- Bid
- 94.69
- Ask
- 94.99
- Tief
- 93.21
- Hoch
- 95.05
- Volumen
- 36.022 K
- Tagesänderung
- 1.85%
- Monatsänderung
- 2.54%
- 6-Monatsänderung
- 30.43%
- Jahresänderung
- 24.97%
