TYL: Tyler Technologies Inc

534.73 USD 4.72 (0.89%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

TYL fiyatı bugün 0.89% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 529.51 ve Yüksek fiyatı olarak 537.64 aralığında işlem gördü.

Tyler Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
529.51 537.64
Yıllık aralık
513.52 661.32
Önceki kapanış
530.01
Açılış
533.37
Satış
534.73
Alış
535.03
Düşük
529.51
Yüksek
537.64
Hacim
504
Günlük değişim
0.89%
Aylık değişim
-3.97%
6 aylık değişim
-8.01%
Yıllık değişim
-8.15%
21 Eylül, Pazar