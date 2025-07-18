통화 / TYL
TYL: Tyler Technologies Inc
534.73 USD 4.72 (0.89%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TYL 환율이 오늘 0.89%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 529.51이고 고가는 537.64이었습니다.
Tyler Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
529.51 537.64
년간 변동
513.52 661.32
- 이전 종가
- 530.01
- 시가
- 533.37
- Bid
- 534.73
- Ask
- 535.03
- 저가
- 529.51
- 고가
- 537.64
- 볼륨
- 504
- 일일 변동
- 0.89%
- 월 변동
- -3.97%
- 6개월 변동
- -8.01%
- 년간 변동율
- -8.15%
