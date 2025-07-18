CotationsSections
TYL
TYL: Tyler Technologies Inc

534.73 USD 4.72 (0.89%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TYL a changé de 0.89% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 529.51 et à un maximum de 537.64.

Suivez la dynamique Tyler Technologies Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
529.51 537.64
Range Annuel
513.52 661.32
Clôture Précédente
530.01
Ouverture
533.37
Bid
534.73
Ask
535.03
Plus Bas
529.51
Plus Haut
537.64
Volume
504
Changement quotidien
0.89%
Changement Mensuel
-3.97%
Changement à 6 Mois
-8.01%
Changement Annuel
-8.15%
