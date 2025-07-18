クォートセクション
通貨 / TYL
TYL: Tyler Technologies Inc

530.01 USD 6.10 (1.14%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TYLの今日の為替レートは、-1.14%変化しました。日中、通貨は1あたり528.09の安値と540.62の高値で取引されました。

Tyler Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

TYL News

1日のレンジ
528.09 540.62
1年のレンジ
513.52 661.32
以前の終値
536.11
始値
536.56
買値
530.01
買値
530.31
安値
528.09
高値
540.62
出来高
382
1日の変化
-1.14%
1ヶ月の変化
-4.82%
6ヶ月の変化
-8.82%
1年の変化
-8.96%
