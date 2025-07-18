通貨 / TYL
TYL: Tyler Technologies Inc
530.01 USD 6.10 (1.14%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TYLの今日の為替レートは、-1.14%変化しました。日中、通貨は1あたり528.09の安値と540.62の高値で取引されました。
Tyler Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TYL News
- Why Is Tyler Technologies (TYL) Down 4.8% Since Last Earnings Report?
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Oklahoma labor department selects Tyler Technologies for licensing system
- Globant Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Stock Down
- Nebius' Q2 Loss Widens Y/Y, Revenues Rise on AI Demand, Stock Up
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Tyler Technologies CEO Moore sells $3m in stock
- DA Davidson raises Tyler Tech stock price target to $585 on earnings beat
- Tyler Tech stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Barclays raises Tyler Tech stock price target to $715 on SaaS growth
- Tyler Technologies Q2 2025 slides: recurring revenue growth accelerates, margins expand
- Earnings call transcript: Tyler Technologies Q2 2025 reports strong EPS beat
- Tyler Tech stock price target maintained at $600 by Cantor Fitzgerald
- Tyler Technologies Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Compared to Estimates, Tyler Technologies (TYL) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Tyler Technologies (TYL) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Tyler Technologies earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- Unveiling Tyler Technologies (TYL) Q2 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Tyler Technologies acquires Emergency Networking to expand public safety suite
- Tyler to Report Q2 Earnings: What's in the Offing for the Stock?
- Tyler Technologies announces planned board chair transition in 2026
- Conestoga Mid Cap Composite Q2 2025 Commentary
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Tyler Tech stock ahead of Q2 results
- Tyler Technologies Q2 Preview: Growing Subscription And Payment Solutions (NYSE:TYL)
1日のレンジ
528.09 540.62
1年のレンジ
513.52 661.32
- 以前の終値
- 536.11
- 始値
- 536.56
- 買値
- 530.01
- 買値
- 530.31
- 安値
- 528.09
- 高値
- 540.62
- 出来高
- 382
- 1日の変化
- -1.14%
- 1ヶ月の変化
- -4.82%
- 6ヶ月の変化
- -8.82%
- 1年の変化
- -8.96%
