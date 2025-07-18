货币 / TYL
TYL: Tyler Technologies Inc
539.22 USD 4.61 (0.86%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TYL汇率已更改0.86%。当日，交易品种以低点532.19和高点543.30进行交易。
关注Tyler Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TYL新闻
- Why Is Tyler Technologies (TYL) Down 4.8% Since Last Earnings Report?
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Oklahoma labor department selects Tyler Technologies for licensing system
- Globant Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Stock Down
- Nebius' Q2 Loss Widens Y/Y, Revenues Rise on AI Demand, Stock Up
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Tyler Technologies CEO Moore sells $3m in stock
- DA Davidson raises Tyler Tech stock price target to $585 on earnings beat
- Tyler Tech stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Barclays raises Tyler Tech stock price target to $715 on SaaS growth
- Tyler Technologies Q2 2025 slides: recurring revenue growth accelerates, margins expand
- Earnings call transcript: Tyler Technologies Q2 2025 reports strong EPS beat
- Tyler Tech stock price target maintained at $600 by Cantor Fitzgerald
- Tyler Technologies Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Compared to Estimates, Tyler Technologies (TYL) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Tyler Technologies (TYL) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Tyler Technologies earnings beat by $0.14, revenue topped estimates
- Unveiling Tyler Technologies (TYL) Q2 Outlook: Wall Street Estimates for Key Metrics
- Tyler Technologies acquires Emergency Networking to expand public safety suite
- Tyler to Report Q2 Earnings: What's in the Offing for the Stock?
- Tyler Technologies announces planned board chair transition in 2026
- Conestoga Mid Cap Composite Q2 2025 Commentary
- DA Davidson reiterates Neutral rating on Tyler Tech stock ahead of Q2 results
- Tyler Technologies Q2 Preview: Growing Subscription And Payment Solutions (NYSE:TYL)
日范围
532.19 543.30
年范围
513.52 661.32
- 前一天收盘价
- 534.61
- 开盘价
- 538.20
- 卖价
- 539.22
- 买价
- 539.52
- 最低价
- 532.19
- 最高价
- 543.30
- 交易量
- 54
- 日变化
- 0.86%
- 月变化
- -3.17%
- 6个月变化
- -7.23%
- 年变化
- -7.38%
