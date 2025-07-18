Валюты / TYL
TYL: Tyler Technologies Inc
534.61 USD 5.16 (0.96%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TYL за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 532.90, а максимальная — 541.29.
Следите за динамикой Tyler Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
532.90 541.29
Годовой диапазон
513.52 661.32
- Предыдущее закрытие
- 539.77
- Open
- 538.76
- Bid
- 534.61
- Ask
- 534.91
- Low
- 532.90
- High
- 541.29
- Объем
- 273
- Дневное изменение
- -0.96%
- Месячное изменение
- -3.99%
- 6-месячное изменение
- -8.03%
- Годовое изменение
- -8.17%
