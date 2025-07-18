КотировкиРазделы
TYL: Tyler Technologies Inc

534.61 USD 5.16 (0.96%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TYL за сегодня изменился на -0.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 532.90, а максимальная — 541.29.

Дневной диапазон
532.90 541.29
Годовой диапазон
513.52 661.32
Предыдущее закрытие
539.77
Open
538.76
Bid
534.61
Ask
534.91
Low
532.90
High
541.29
Объем
273
Дневное изменение
-0.96%
Месячное изменение
-3.99%
6-месячное изменение
-8.03%
Годовое изменение
-8.17%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.