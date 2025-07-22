Währungen / TYL
TYL: Tyler Technologies Inc
530.01 USD 6.10 (1.14%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TYL hat sich für heute um -1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 528.09 bis zu einem Hoch von 540.62 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tyler Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TYL News
Tagesspanne
528.09 540.62
Jahresspanne
513.52 661.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 536.11
- Eröffnung
- 536.56
- Bid
- 530.01
- Ask
- 530.31
- Tief
- 528.09
- Hoch
- 540.62
- Volumen
- 382
- Tagesänderung
- -1.14%
- Monatsänderung
- -4.82%
- 6-Monatsänderung
- -8.82%
- Jahresänderung
- -8.96%
