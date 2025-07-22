KurseKategorien
TYL: Tyler Technologies Inc

530.01 USD 6.10 (1.14%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TYL hat sich für heute um -1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 528.09 bis zu einem Hoch von 540.62 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tyler Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
528.09 540.62
Jahresspanne
513.52 661.32
Vorheriger Schlusskurs
536.11
Eröffnung
536.56
Bid
530.01
Ask
530.31
Tief
528.09
Hoch
540.62
Volumen
382
Tagesänderung
-1.14%
Monatsänderung
-4.82%
6-Monatsänderung
-8.82%
Jahresänderung
-8.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K