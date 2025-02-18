TWN hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Taiwan Fund Inc (The) hisse senedi 56.28 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 55.55 - 56.60 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 55.90 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 39 değerine ulaştı. TWN canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Taiwan Fund Inc (The) hisse senedi temettü ödüyor mu? Taiwan Fund Inc (The) hisse senedi şu anda 56.28 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 28.08% ve USD değerlerini izler. TWN hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

TWN hisse senedi nasıl alınır? Taiwan Fund Inc (The) hisselerini şu anki 56.28 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 56.28 ve Ask 56.58 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 39 ve günlük değişim oranı 1.19% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte TWN fiyat hareketlerini takip edin.

TWN hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Taiwan Fund Inc (The) hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 26.45 - 57.01 ve mevcut fiyatı 56.28 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 56.28 veya Ask 56.58 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 4.61% ve 6 aylık değişim oranı 75.77% değerlerini karşılaştırır. TWN fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

TAIWAN FUND INC hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? TAIWAN FUND INC hisse senedi yıllık olarak 57.01 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 26.45 - 57.01). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 55.90 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Taiwan Fund Inc (The) performansını takip edin.

TAIWAN FUND INC hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? TAIWAN FUND INC (TWN) hisse senedi yıllık olarak en düşük 26.45 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 56.28 ve hareket ettiği yıllık aralık 26.45 - 57.01 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki TWN fiyat hareketlerini izleyin.