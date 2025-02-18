- Panoramica
TWN: Taiwan Fund Inc (The)
Il tasso di cambio TWN ha avuto una variazione del 0.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 55.55 e ad un massimo di 56.60.
Segui le dinamiche di Taiwan Fund Inc (The). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TWN oggi?
Oggi le azioni Taiwan Fund Inc (The) sono prezzate a 56.28. Viene scambiato all'interno di 55.55 - 56.60, la chiusura di ieri è stata 55.90 e il volume degli scambi ha raggiunto 39. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TWN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Taiwan Fund Inc (The) pagano dividendi?
Taiwan Fund Inc (The) è attualmente valutato a 56.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 28.08% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TWN.
Come acquistare azioni TWN?
Puoi acquistare azioni Taiwan Fund Inc (The) al prezzo attuale di 56.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 56.28 o 56.58, mentre 39 e 1.19% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TWN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TWN?
Investire in Taiwan Fund Inc (The) implica considerare l'intervallo annuale 26.45 - 57.01 e il prezzo attuale 56.28. Molti confrontano 4.61% e 75.77% prima di effettuare ordini su 56.28 o 56.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TWN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni TAIWAN FUND INC?
Il prezzo massimo di TAIWAN FUND INC nell'ultimo anno è stato 57.01. All'interno di 26.45 - 57.01, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 55.90 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Taiwan Fund Inc (The) utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TAIWAN FUND INC?
Il prezzo più basso di TAIWAN FUND INC (TWN) nel corso dell'anno è stato 26.45. Confrontandolo con gli attuali 56.28 e 26.45 - 57.01 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TWN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TWN?
Taiwan Fund Inc (The) ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 55.90 e 28.08%.
- Chiusura Precedente
- 55.90
- Apertura
- 55.62
- Bid
- 56.28
- Ask
- 56.58
- Minimo
- 55.55
- Massimo
- 56.60
- Volume
- 39
- Variazione giornaliera
- 0.68%
- Variazione Mensile
- 4.61%
- Variazione Semestrale
- 75.77%
- Variazione Annuale
- 28.08%