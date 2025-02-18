- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TWN: Taiwan Fund Inc (The)
El tipo de cambio de TWN de hoy ha cambiado un 0.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 55.55, mientras que el máximo ha alcanzado 56.60.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Taiwan Fund Inc (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TWN News
- Taiwan Fund announces new conditional tender offer policy
- TDF: Chinese Economy Has Some Headwinds, But This Fund Is Decent
- EMF CEF: Emerging Markets Are Back In Vogue And This Fund Is Outperforming
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (September 2025)
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (August 2025)
- TWN: Worth A Relook After Taiwan's Tech Selloff (NYSE:TWN)
- EWT: Coming Out Of A Slump (NYSEARCA:EWT)
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TWN hoy?
Taiwan Fund Inc (The) (TWN) se evalúa hoy en 56.25. El instrumento se negocia dentro de 55.55 - 56.60; el cierre de ayer ha sido 55.90 y el volumen comercial ha alcanzado 42. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TWN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Taiwan Fund Inc (The)?
Taiwan Fund Inc (The) se evalúa actualmente en 56.25. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 28.02% y USD. Monitoree los movimientos de TWN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TWN?
Puede comprar acciones de Taiwan Fund Inc (The) (TWN) al precio actual de 56.25. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 56.25 o 56.55, mientras que 42 y 1.13% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TWN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TWN?
Invertir en Taiwan Fund Inc (The) implica tener en cuenta el rango anual 26.45 - 57.01 y el precio actual 56.25. Muchos comparan 4.55% y 75.67% antes de colocar órdenes en 56.25 o 56.55. Estudie los cambios diarios de precios de TWN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de TAIWAN FUND INC?
El precio más alto de TAIWAN FUND INC (TWN) en el último año ha sido 57.01. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 26.45 - 57.01, una comparación con 55.90 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Taiwan Fund Inc (The) en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de TAIWAN FUND INC?
El precio más bajo de TAIWAN FUND INC (TWN) para el año ha sido 26.45. La comparación con los actuales 56.25 y 26.45 - 57.01 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TWN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TWN?
En el pasado, Taiwan Fund Inc (The) ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 55.90 y 28.02% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 55.90
- Open
- 55.62
- Bid
- 56.25
- Ask
- 56.55
- Low
- 55.55
- High
- 56.60
- Volumen
- 42
- Cambio diario
- 0.63%
- Cambio mensual
- 4.55%
- Cambio a 6 meses
- 75.67%
- Cambio anual
- 28.02%