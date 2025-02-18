- Aperçu
TWN: Taiwan Fund Inc (The)
Le taux de change de TWN a changé de 0.68% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.55 et à un maximum de 56.60.
Suivez la dynamique Taiwan Fund Inc (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TWN Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TWN aujourd'hui ?
L'action Taiwan Fund Inc (The) est cotée à 56.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans 55.55 - 56.60, a clôturé hier à 55.90 et son volume d'échange a atteint 39. Le graphique en temps réel du cours de TWN présente ces mises à jour.
L'action Taiwan Fund Inc (The) verse-t-elle des dividendes ?
Taiwan Fund Inc (The) est actuellement valorisé à 56.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 28.08% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TWN.
Comment acheter des actions TWN ?
Vous pouvez acheter des actions Taiwan Fund Inc (The) au cours actuel de 56.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 56.28 ou de 56.58, le 39 et le 1.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TWN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TWN ?
Investir dans Taiwan Fund Inc (The) implique de prendre en compte la fourchette annuelle 26.45 - 57.01 et le prix actuel 56.28. Beaucoup comparent 4.61% et 75.77% avant de passer des ordres à 56.28 ou 56.58. Consultez le graphique du cours de TWN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action TAIWAN FUND INC ?
Le cours le plus élevé de TAIWAN FUND INC l'année dernière était 57.01. Au cours de 26.45 - 57.01, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 55.90 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Taiwan Fund Inc (The) sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action TAIWAN FUND INC ?
Le cours le plus bas de TAIWAN FUND INC (TWN) sur l'année a été 26.45. Sa comparaison avec 56.28 et 26.45 - 57.01 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TWN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TWN a-t-elle été divisée ?
Taiwan Fund Inc (The) a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 55.90 et 28.08% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 55.90
- Ouverture
- 55.62
- Bid
- 56.28
- Ask
- 56.58
- Plus Bas
- 55.55
- Plus Haut
- 56.60
- Volume
- 39
- Changement quotidien
- 0.68%
- Changement Mensuel
- 4.61%
- Changement à 6 Mois
- 75.77%
- Changement Annuel
- 28.08%