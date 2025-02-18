Курс TWN за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.55, а максимальная — 56.60.

Следите за динамикой Taiwan Fund Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.