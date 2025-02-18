КотировкиРазделы
TWN: Taiwan Fund Inc (The)

56.28 USD 0.38 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TWN за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.55, а максимальная — 56.60.

Следите за динамикой Taiwan Fund Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TWN сегодня?

Taiwan Fund Inc (The) (TWN) сегодня оценивается на уровне 56.28. Инструмент торгуется в пределах 55.55 - 56.60, вчерашнее закрытие составило 55.90, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TWN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Taiwan Fund Inc (The)?

Taiwan Fund Inc (The) в настоящее время оценивается в 56.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.08% и USD. Отслеживайте движения TWN на графике в реальном времени.

Как купить акции TWN?

Вы можете купить акции Taiwan Fund Inc (The) (TWN) по текущей цене 56.28. Ордера обычно размещаются около 56.28 или 56.58, тогда как 39 и 1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TWN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TWN?

Инвестирование в Taiwan Fund Inc (The) предполагает учет годового диапазона 26.45 - 57.01 и текущей цены 56.28. Многие сравнивают 4.61% и 75.77% перед размещением ордеров на 56.28 или 56.58. Изучайте ежедневные изменения цены TWN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TAIWAN FUND INC?

Самая высокая цена TAIWAN FUND INC (TWN) за последний год составила 57.01. Акции заметно колебались в пределах 26.45 - 57.01, сравнение с 55.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Taiwan Fund Inc (The) на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TAIWAN FUND INC?

Самая низкая цена TAIWAN FUND INC (TWN) за год составила 26.45. Сравнение с текущими 56.28 и 26.45 - 57.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TWN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TWN?

В прошлом Taiwan Fund Inc (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.90 и 28.08% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
55.55 56.60
Годовой диапазон
26.45 57.01
Предыдущее закрытие
55.90
Open
55.62
Bid
56.28
Ask
56.58
Low
55.55
High
56.60
Объем
39
Дневное изменение
0.68%
Месячное изменение
4.61%
6-месячное изменение
75.77%
Годовое изменение
28.08%
