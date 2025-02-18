- Обзор рынка
TWN: Taiwan Fund Inc (The)
Курс TWN за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.55, а максимальная — 56.60.
Следите за динамикой Taiwan Fund Inc (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TWN сегодня?
Taiwan Fund Inc (The) (TWN) сегодня оценивается на уровне 56.28. Инструмент торгуется в пределах 55.55 - 56.60, вчерашнее закрытие составило 55.90, а торговый объем достиг 39. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TWN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Taiwan Fund Inc (The)?
Taiwan Fund Inc (The) в настоящее время оценивается в 56.28. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.08% и USD. Отслеживайте движения TWN на графике в реальном времени.
Как купить акции TWN?
Вы можете купить акции Taiwan Fund Inc (The) (TWN) по текущей цене 56.28. Ордера обычно размещаются около 56.28 или 56.58, тогда как 39 и 1.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TWN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TWN?
Инвестирование в Taiwan Fund Inc (The) предполагает учет годового диапазона 26.45 - 57.01 и текущей цены 56.28. Многие сравнивают 4.61% и 75.77% перед размещением ордеров на 56.28 или 56.58. Изучайте ежедневные изменения цены TWN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TAIWAN FUND INC?
Самая высокая цена TAIWAN FUND INC (TWN) за последний год составила 57.01. Акции заметно колебались в пределах 26.45 - 57.01, сравнение с 55.90 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Taiwan Fund Inc (The) на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TAIWAN FUND INC?
Самая низкая цена TAIWAN FUND INC (TWN) за год составила 26.45. Сравнение с текущими 56.28 и 26.45 - 57.01 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TWN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TWN?
В прошлом Taiwan Fund Inc (The) проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.90 и 28.08% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.90
- Open
- 55.62
- Bid
- 56.28
- Ask
- 56.58
- Low
- 55.55
- High
- 56.60
- Объем
- 39
- Дневное изменение
- 0.68%
- Месячное изменение
- 4.61%
- 6-месячное изменение
- 75.77%
- Годовое изменение
- 28.08%
- Акт.
-
- Прог.
- -0.3%
- Пред.
- -0.5%