TWN: Taiwan Fund Inc (The)

56.28 USD 0.38 (0.68%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TWN汇率已更改0.68%。当日，交易品种以低点55.55和高点56.60进行交易。

关注Taiwan Fund Inc (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

TWN新闻

常见问题解答

TWN股票今天的价格是多少？

Taiwan Fund Inc (The)股票今天的定价为56.28。它在55.55 - 56.60范围内交易，昨天的收盘价为55.90，交易量达到39。TWN的实时价格图表显示了这些更新。

Taiwan Fund Inc (The)股票是否支付股息？

Taiwan Fund Inc (The)目前的价值为56.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.08%和USD。实时查看图表以跟踪TWN走势。

如何购买TWN股票？

您可以以56.28的当前价格购买Taiwan Fund Inc (The)股票。订单通常设置在56.28或56.58附近，而39和1.19%显示市场活动。立即关注TWN的实时图表更新。

如何投资TWN股票？

投资Taiwan Fund Inc (The)需要考虑年度范围26.45 - 57.01和当前价格56.28。许多人在以56.28或56.58下订单之前，会比较4.61%和。实时查看TWN价格图表，了解每日变化。

TAIWAN FUND INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TAIWAN FUND INC的最高价格是57.01。在26.45 - 57.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Taiwan Fund Inc (The)的绩效。

TAIWAN FUND INC股票的最低价格是多少？

TAIWAN FUND INC（TWN）的最低价格为26.45。将其与当前的56.28和26.45 - 57.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TWN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TWN股票是什么时候拆分的？

Taiwan Fund Inc (The)历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.90和28.08%中可见。

日范围
55.55 56.60
年范围
26.45 57.01
前一天收盘价
55.90
开盘价
55.62
卖价
56.28
买价
56.58
最低价
55.55
最高价
56.60
交易量
39
日变化
0.68%
月变化
4.61%
6个月变化
75.77%
年变化
28.08%
