TWN: Taiwan Fund Inc (The)
今日TWN汇率已更改0.68%。当日，交易品种以低点55.55和高点56.60进行交易。
关注Taiwan Fund Inc (The)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TWN新闻
- Taiwan Fund announces new conditional tender offer policy
- TDF: Chinese Economy Has Some Headwinds, But This Fund Is Decent
- EMF CEF: Emerging Markets Are Back In Vogue And This Fund Is Outperforming
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (September 2025)
- 10 Best CEFs This Month: Average Yield Of Nearly 9% (August 2025)
- TWN: Worth A Relook After Taiwan's Tech Selloff (NYSE:TWN)
- EWT: Coming Out Of A Slump (NYSEARCA:EWT)
常见问题解答
TWN股票今天的价格是多少？
Taiwan Fund Inc (The)股票今天的定价为56.28。它在55.55 - 56.60范围内交易，昨天的收盘价为55.90，交易量达到39。TWN的实时价格图表显示了这些更新。
Taiwan Fund Inc (The)股票是否支付股息？
Taiwan Fund Inc (The)目前的价值为56.28。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.08%和USD。实时查看图表以跟踪TWN走势。
如何购买TWN股票？
您可以以56.28的当前价格购买Taiwan Fund Inc (The)股票。订单通常设置在56.28或56.58附近，而39和1.19%显示市场活动。立即关注TWN的实时图表更新。
如何投资TWN股票？
投资Taiwan Fund Inc (The)需要考虑年度范围26.45 - 57.01和当前价格56.28。许多人在以56.28或56.58下订单之前，会比较4.61%和。实时查看TWN价格图表，了解每日变化。
TAIWAN FUND INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TAIWAN FUND INC的最高价格是57.01。在26.45 - 57.01内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Taiwan Fund Inc (The)的绩效。
TAIWAN FUND INC股票的最低价格是多少？
TAIWAN FUND INC（TWN）的最低价格为26.45。将其与当前的56.28和26.45 - 57.01进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TWN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TWN股票是什么时候拆分的？
Taiwan Fund Inc (The)历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.90和28.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 55.90
- 开盘价
- 55.62
- 卖价
- 56.28
- 买价
- 56.58
- 最低价
- 55.55
- 最高价
- 56.60
- 交易量
- 39
- 日变化
- 0.68%
- 月变化
- 4.61%
- 6个月变化
- 75.77%
- 年变化
- 28.08%