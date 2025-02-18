クォートセクション
通貨 / TWN
TWN: Taiwan Fund Inc (The)

56.25 USD 0.35 (0.63%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TWNの今日の為替レートは、0.63%変化しました。日中、通貨は1あたり55.55の安値と56.60の高値で取引されました。

Taiwan Fund Inc (The)ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TWN株の現在の価格は？

Taiwan Fund Inc (The)の株価は本日56.25です。55.55 - 56.60内で取引され、前日の終値は55.90、取引量は42に達しました。TWNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Taiwan Fund Inc (The)の株は配当を出しますか？

Taiwan Fund Inc (The)の現在の価格は56.25です。配当方針は会社によりますが、投資家は28.02%やUSDにも注目します。TWNの動きはライブチャートで確認できます。

TWN株を買う方法は？

Taiwan Fund Inc (The)の株は現在56.25で購入可能です。注文は通常56.25または56.55付近で行われ、42や1.13%が市場の動きを示します。TWNの最新情報はライブチャートで確認できます。

TWN株に投資する方法は？

Taiwan Fund Inc (The)への投資では、年間の値幅26.45 - 57.01と現在の56.25を考慮します。注文は多くの場合56.25や56.55で行われる前に、4.55%や75.67%と比較されます。TWNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

TAIWAN FUND INCの株の最高値は？

TAIWAN FUND INCの過去1年の最高値は57.01でした。26.45 - 57.01内で株価は大きく変動し、55.90と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Taiwan Fund Inc (The)のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

TAIWAN FUND INCの株の最低値は？

TAIWAN FUND INC(TWN)の年間最安値は26.45でした。現在の56.25や26.45 - 57.01と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TWNの動きはライブチャートで確認できます。

TWNの株式分割はいつ行われましたか？

Taiwan Fund Inc (The)は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、55.90、28.02%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
55.55 56.60
1年のレンジ
26.45 57.01
以前の終値
55.90
始値
55.62
買値
56.25
買値
56.55
安値
55.55
高値
56.60
出来高
42
1日の変化
0.63%
1ヶ月の変化
4.55%
6ヶ月の変化
75.67%
1年の変化
28.02%
